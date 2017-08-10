На складе детского лагеря «Орленок» в Куйтунском районе нашли небезопасное мясо. Об этом 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. При проведении проверки на складе находилось на хранении 10 кг говяжьего фарша без информации о продукте, 3,2 кг говядины без клейма, подтверждающего проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, 4,4 кг замороженной тушки курицы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Это является нарушением п. 2 ст. 3 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 15, ст. 21 Федерального Закона РФ «О ветеринарии» и п. 3, 7 «Ветеринарных Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.\

Фото из группы лагеря "Орленок" в социальной сети "ВКонтакте".