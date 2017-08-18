На севере Приангарья снята угроза перехода лесного пожара на нефтяные вышки и село Бур

Угрозу приближения лесных пожаров к нефтяным вышкам и селу Бур ликвидировали пожарные-десантники Иркутской базы авиационной охраны лесов. Как 17 августа 2017 года сообщила пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, один из пожаров в зоне постоянного космического мониторинга в Катангском районе при определенных условиях мог создать угрозу перехода огня на нефтяные вышки ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Для ликвидации в район села Непа 14 августа было направлено 11 пожарных-десантников. Также в тушении пожара участвовали силы и техника нефтяной компании. Еще семь человек перебросили в район села Бур, чтобы исключить угрозу перехода пожара на населенный пункт.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области, лесной пожар, угрожающий селу Бур, остановлен в трех километрах от населенного пункта. Пожарные формирования остаются на местах для мониторинга пожароопасной ситуации.

Фото с сайта правительства Иркутской области.