На севере Иркутской области похолодает до - 47 градусов

В Иркутской области 9 декабря 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура в южных, центральных, западных, на юге верхнеленских районов, в Братском и Нижнеилимском районах ночью -8,-13, при прояснении -18,-23, днём -5,-10, в пониженных формах рельефа -13,-18, в северных и верхнеленских районах ночью -25,-30, местами -35,-40, днём -18,-23, местами -28,-33, в Катангском районе ночью -35,-40, местами -42,-47, днём -33,-38.

В воскресенье, 10 декабря, по области – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура в западных, южных, центральных и Братском районах ночью -12,-17, при прояснении -22,-27, днем -10,-15, местами -15,-20, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья до -5, в северных и верхнеленских районах ночью -31,-36, при прояснении -40,-45, днём -23,-28, местами -30,-35, в Катангском районе ночью -35,-40, в пониженных местах -43,-48, днем -33,-38.