На севере Иркутской области начался отопительный сезон

В отдалённом Катангском районе начался отопительный сезон. Работают все восемь котельных: тепло поступает в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом 1 сентября 2017 года сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров на заседании оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Показатели готовности объектов коммунальной инфраструктуры области к зиме достаточно высокие – 80-90%. Однако, учитывая, что до начала отопительного сезона в большинстве муниципалитетов осталось около двух недель, расслабляться нельзя», – отметил Евгений Ветров.

По данным на 31 августа, в Иркутской области к зиме подготовлены 86% жилого фонда, 80% теплоисточников, около 90% тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Заменено больше 90% ветхих тепловых и водопроводных сетей. Фактический резерв угля составляет 83%, жидкого топлива – 86% от нормативного запаса.

Общая потребность в топливе для северных районов составляет 110 тыс. тонн: 95 тыс. тонн угля и 15 тыс. тонн нефтепродуктов. Доставка топлива по воде в северные районы в 2017 году была завершена досрочно – ещё в июле. Сейчас продолжается завоз угля в Бодайбинский район по железной дороге, через станцию Таксимо. Закончить доставку всего запланированного объема топлива в этот район планируется до начала отопительного сезона.

В ходе заседания оперативного штаба отчитывались муниципальные образования, в которых наблюдается отставание по некоторым параметрам при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Например, в Иркутске по-прежнему не решён вопрос функционирования котельной закрывшегося мясокомбината. Теплоисточник предприятия, который обслуживал жилые дома и другие объекты, до сих пор не подготовлен к началу отопительного периода.

Представители местных властей Зимы, Усолья-Сибирского, Тайшетского, Шелеховского, Качугского, Братского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Мамско-Чуйского районов и Иркутска доложили, какие меры предпринимают для ускорения темпов подготовки населенных пунктов к зиме.

На заседании оперативного штаба также была обсуждены проблемы, вызванные задолженностью предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. По данным на 31 августа, сумма долгов превысила 1,6 млрд рублей. Около 930 млн рублей составляют долги за потребленную ранее электроэнергию. Наибольший размер задолженности допустили Усть-Кутский, Усть-Илимский, Нижнеилимский и Слюдянский районы, а также Братск. Муниципальным властям было рекомендовано ужесточить работу по взысканию задолженности.