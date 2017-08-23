На развитие инфраструктуры садоводств Приангарья будут выделять до 10 млн рублей

До 10 млн рублей в год будут выделять на развитие инженерной инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ в Иркутской области. Об этом 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Сергея Левченко на заседании координационного совета по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Размер господдержки, которую оказываются через министерство сельского хозяйства Иркутской области, в 2015-16 годах составлял 5 млн рублей.

Во время заседания обсуждались вопросы приведения в надлежащее состояние энергоимущества садоводств. Глава региона дал поручение министерствам жилищной политики, энергетики и транспорта, сельского хозяйства, а также министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области рассмотреть возможность разработки подпрограммы, по которой энергоимущество СНТ будут приводить в исправное состояние, а также поручил разработать механизм его передачи сетевым компаниям по действующей государственной программе министерства сельского хозяйства.

«Я рассчитываю на понимание со стороны электросетевых компаний и на результативное сотрудничество, на ответственность всех задействованных сторон. На следующий год можно было бы уже приступить к реализации мероприятий подпрограммы, предусмотрев в бюджете необходимые средства», – подчеркнул Сергей Левченко.

На территории Иркутской области расположено 1320 садоводческих и огороднических товариществ, на которых трудится 385 тыс. семей на общей площади 37 тыс. га. Занимаются садоводством и огородничеством 70% жителей региона. Поэтому, отметил губернатор, развитие и поддержка таких объединений – важная задача государства. «Правительство Иркутской области через различные программы поддерживает садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан в обустройстве дорожной, инженерной инфраструктуры. В прошлом году отремонтировано 36 км дачных дорог. На мероприятия 2017 года запланировано более 170 млн рублей», – сообщил глава региона.

Как рассказал министр сельского хозяйства Илья Сумароков, в рамках действующей программы грантовой поддержки, направленной на укрепление внутренней инфраструктуры садоводств, с 2015 года 21 садоводство стали обладателями гранта в размере до 500 тысяч рублей.

Заседание координационного совета состоялось в рамках ежегодной выставки-ярмарки «Огород. Сад. Загородный дом». На открытии экспозиции глава региона вручил благодарственные письма активистам и ветеранам садоводческого движения Илье Васильеву, Людмиле Безвидной, Юрию Палкину, Римме Ивановой. Губернатор ознакомился со стендами участников выставки, посетил площадку, на которой школьники из 13 районов Приангарья представили продукцию, выращенную на школьных приусадебных участках. По традиции на выставке состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». В конкурсе приняли участие 61 многодетная семья, где воспитываются пять и более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство. Итоги конкурса подводились по трем номинациям, победители и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получат социальные выплаты.

Выставка-ярмарка продлится до 27 августа. В деловой программ: открытие областной выставки юннатов «Урожай-2017», различные мастер-классы, организованные клубами садоводств, тематические доклады, ярмарка садово-огороднической продукции.

Фото с сайта правительства Иркутской области.