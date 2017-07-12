На «Прогулке по старому Иркутску» расскажут о развитии местной геологической школы

О развитии иркутской геологической школы расскажет доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической геологии ИГУ Алексей Корольков в рамках очередной встречи проекта «Прогулки по старому Иркутску». Как сообщает городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», мероприятие начнётся в 18.00 18 июля 2017 года у дома купца Солдатова с мемориальной доской Владимиру Обручеву (б-р. Гагарина, 56) с левой стороны от отеля «Иркутск».

Систематические геологические исследования Иркутской области начали ссыльные поляки Александр Чекановский, ставший первооткрывателем Сибирской платформы с уникальными осадочными, рудными месторождениями и трапповой формацией, и Ян Черский, составивший первую детальную геологическую карту побережья Байкалаи давший первую тектоническую схему Восточной Сибири.

Продолжил их дело Владимир Обручев, приехавший в Иркутск в 1888 году как первый штатный специалист Геолкома России для исследования всей территории Восточной Сибири. Именно он доказал наличие богатых глубокозалегающих россыпей золота в Бодайбинском районе, предсказал открытие крупнейших коренных месторождений золота, связанных с прожилково-вкрапленной сульфидно-кварцевой формацией (сухоложского типа), руководил геологическими работами при сооружении Транссибирской железнодорожной магистрали, стал основателем сибирской имосковской геологических школ, академиком АН СССР, писателем-фантастом. Иркутские геологи-съемщики на свои деньги в 1988 году поставили памятник к 100-летнему юбилею приезда Владимира Обручева в Иркутск.

Михаил Одинцов не только предсказал наличие коренных источников алмазов –кимберлитовых трубок, но и организовал в 1947 году первую поисковую экспедицию, за что его назвали «отцом сибирских алмазов». Эти работы позже привели к открытию огромной алмазоносной провинциив Якутии. Одинцов–первый декан геологического факультета ИГУ, затем – директор Института земной коры СО АН СССР, председатель Президиума СО АН СССР.

Открытие алмазов и других месторождений подтолкнуло руководство СССР к выделению финансирования на проведение мелко-, средне- и крупномасштабных геолого-съемочных работ. В 1949 году была организована Иркутская геолого-съемочная экспедиция (ИГСЭ), затем – Сосновская экспедиция, специализирующаяся на уране. Развернулись работы по поискам месторождений нефти и газа под руководством Марка Мандельбаумума и Ивана Карасева, которые проводились ПГО «Иркутскгеофизика» и «ВостСибНефтегазгеология».

Справка. Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» шестой сезон ведет проект «Прогулки по старому Иркутску». В теплое время иркутские ученые и молодые исследователи раскрывают самые интересные факты из жизни представителей городской власти и простых горожан XIX-начала XX веков на городских улицах Иркутска, а в зимне-весеннее время проводят мероприятия в закрытых публичных помещениях. К каждой экскурсии издается специальная открытка, посвященная истории города.