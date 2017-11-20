На проект новой больницы в Тангуе Братского района выделят средства в 2018 году

Комиссия, обследовавшая в 2017 году здание больницы в Тангуе Братского района, признала его аварийным, ремонтировать его специалисты считают нерациональным. Необходимо в 2018 году выделить средства на создание проектно-сметной документации на строительство нового здания. Об этом на сессии Законодательного собрания в ноябре заявил депутат Андрей Микуляк, который летом сам побывал в больнице.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, сейчас готовится медико-техническое задание на проектирование Тангуйской больницы, после в 2018 года будет изыскано в региональном бюджете около 10-15 млн рублей на создание проектно-сметной документации.

Главный врач больницы Алла Селецкая рассказала «Байкал Инфо» о том, что учреждение имеет несколько деревянных одноэтажных зданий 1961 года постройки. Всё располагается отдельно: пищеблок, дневной стационар, поликлиника, терапевтический блок и т.д. Тёплые туалеты были пристроены позже, но сейчас разрушаются, как и септики. Больница большая, она обслуживает жителей нескольких населённых пунктов, к ней прикреплены пять фельдшерско-акушерских пунктов, здесь работают терапевт, гинеколог, стоматолог и другие специалисты. По словам Анны Селецкой, территория больницы большая, есть где строить новое здание. Местные жители ждут, когда начнётся строительство и надеются на дальнейшую помощь Андрея Микуляка, который намерен контролировать процесс.