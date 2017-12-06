На продовольственном рынке Иркутской области зафиксировано снижение цен

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 14:48 , Цены , Петров Сергей , Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области , #Иркутская область

На продовольственном рынке Иркутской области вновь зафиксирована дефляция – снижение цен. Об этом 6 декабря 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и Сергея Петрова. По данным Иркутскстата, по итогам 11 месяцев цены на продовольственные товары в ноябре по отношению к декабрю 2016 года снизились в среднем на 0,1%, при этом в среднем по России отмечен рост на 0,5%. В аналогичном периоде прошлого года рост цен на продукты в регионе составил 4,3%.

Напомним, что дефляция на продовольственном рынке Иркутской области наблюдалась также по итогам 10 месяцев 2017 года. Для смягчения последствий инфляции для населения реализуются различные проекты - «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар», которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. В реализации социальных проектов участвует 1211 организаций торговли.

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