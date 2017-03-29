На покупку техники и кресел для домов культуры Приангарья выделят 70 млн рублей

На модернизацию домов культуры Иркутской области направят 70 млн рулей из федерального и областного бюджетов. Как 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич, 46,5 млн рублей поступят из областного бюджета в рамках реализации проекта «100 модельных домов культуры Приангарью». Это деньги выделены на модернизацию и переоснащение, их получат 52 муниципальных учреждений культуры. При этом 47 из них дополнительно получат субсидию из федерального бюджета в рамках проекта «Местный дом культуры». На основании соглашения с Министерством культуры РФ в целях развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры малых городов Иркутской области будет выделено 23,2 млн рублей.

Суммы, которые поступят в учреждения, уже известны. Размер федеральной субсидии для каждого дома культуры составит 492,5 тысяч рублей, на эти деньги можно приобрести звуковое и световое оборудование. Финансовая поддержка региона составит 895 тысяч рублей, их направят на покупку музыкальных инструментов, кресел, одежды сцены, мебели, оргтехники, а также сценических костюмов и обуви.

«Проект «100 модельных домов культуры Приангарью» уникальный. Он поддержан правительством региона и Законодательным собранием Иркутской области. Реализуется с 2011 года только на территории нашего региона. За эти годы его участниками стали уже 200 учреждений культуры. Проект, безусловно, доказал свою эффективность. Замечательно, что в 2017 году весомым подспорьем нашим домам культуры станут федеральные деньги», – отмечает Ольга Стасюлевич.

Фото с сайта правительства Иркутской области.