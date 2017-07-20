На подготовку к школе многодетные семьи Приангарья получили уже около 5 млн рублей

Источник: Байкал Инфо
20/07/2017 - 12:11

С 1 июля 2017 года Иркутская область начала выплату денег гражданам, имеющим право на назначение ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова. «За назначением выплаты на 7 651 ребенка в управления социальной защиты с начала июля обратился 3 691 житель Приангарья. На 18 июля уже 4, 9 млн рублей перечислено 774 гражданам на 1 637 детей, -  подчеркнул министр, - прием документов на предоставление выплаты продлится по 31 августа этого года». Он напомнил, что мера социальной поддержки установлена по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Правительство Иркутской области, Родионов Владимир, Образование, Соцзащита
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