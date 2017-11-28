На отремонтированном стадионе «Металлург» в Шелехове открылся каток

В Шелехове начал работу каток – одно из самых любимых зимних развлечений горожан. Ледяное поле по традиции залили на стадионе «Металлург». Но на этот раз стадион встречает горожан в обновленном виде, сообщает 28 ноября 2017 года пресс-служба Иркутского алюминиевого завода.

Более 10 лет на спортивном объекте не проводился даже косметический ремонт, но в этом году РУСАЛ инициировал большую реконструкцию в два этапа. Уже закончился первый этап ремонта, в рамках которого заменили ограждение, установили новые трибуны и современную систему освещения. Стоимость всех работ составила более 11,5 млн рублей.

«Реконструкция продолжится и в следующем году, – рассказал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц, который принял участие в торжественном открытии катка. – На стадионе появится новое профессиональное футбольное поле, тартановые беговые дорожки. Кроме того, объект будет внесен в реестр спортивных площадок России и сможет принимать соревнования федерального уровня. В 2018 году на продолжение работ мы направим ещё 27 млн рублей».

Сейчас на стадионе работает прокат лыж и коньков, а также теплая раздевалка и буфет. В тёмное время суток поле хорошо освещено за счёт мощных световых мачт, установленных в рамках первого этапа ремонта.

В день открытия катка на «Металлурге» стартовал благотворительный новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим в чудо». В этом году в нем принимают участие 10 команд волонтеров – это сотрудники шелеховских промышленных предприятий, представители молодежных и общественных организаций, депутаты и бизнесмены. До конца декабря они будут реализовывать благотворительные инициативы для своих подшефных коллективов и получать за это баллы. В финале марафона команды-победители обменяют баллы на денежные сертификаты от Центра социальных программ РУСАЛа и передадут их социальным учреждениям. Следить за ходом марафона можно в группе ВКонтакте – https://vk.com/tvorimchudorusal.