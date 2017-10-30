На отлично сдал тест по истории Иркутской области Сергей Брилка

В тестировании по истории Иркутской области, который прошёл 28 октября 2017 года на площадке исторического факультета Иркутского государственного университета, принял участие председатель Законодательного собрания Сергей Брилка и сотрудники аппарата регионального парламента, сообщает пресс-служба ЗС. Спикер сдал тест на отлично и отметил, что сам был участником многих событиях современной истории, которые легли в основу теста.

Спикер отметил, что подобные мероприятия имеют большое значение для широкого круга участников, прежде всего – молодёжи. «Это очень важно – знать историю родного края, родного города. Такие мероприятия, имея непринуждённую, соревновательную форму заставляют нас ещё раз поинтересоваться событиями, которые происходили в тех местах, где мы живём, напомнить самим себе основные даты. В сентябре Иркутская область отмечала юбилей. Важно понимать, какое именно событие легло в основу празднования, какие события этому предшествовали, какими идеями руководствовались поколения наших отцов и дедов, чьими руками построено сегодняшнее благополучие, каких усилий оно стоило. Именно такие знания позволяют нам искренне ценить настоящее и продуманно строить своё будущее. Это делает нас истинными гражданами и патриотами».

Тест организован Молодёжным парламентом при ЗС, вопросы подготовлены кафедрой истории России и кафедрой политологии, истории и регионоведения исторического факультета. В течение 30 минут участники должны были ответить на 30 вопросов. Всего в регионе было организовано 189 площадок тестирования в 36 муниципалитетах, зарегистрировалось более 5 тыс. участников. В областном центре площадки расположены в 14 школах, а также в крупнейших вузах - ИГУ, БГУ, ИРГУПС, ГУПС.