На острове Ольхоне предлагается создать пешеходную тропу «Сарайское кольцо»

На байкальском острове Ольхон предполагается создание пешеходной тропы «Сарайское кольцо», системы декоративного ограждения эндемиков, растущих на пляже Сарайского залива, самого популярного у туристов. Об этом 15 февраля 2017 года сообщают организаторы проекта «Ольхон – территория развития».

«Сарайское кольцо» предполагает строительство необходимой инфраструктуры познавательного туризма и отдыха посетителей – настилов под палатки, беседок, столов и скамеек, а также размещение баков для сбора мусора, туалетов. Кроме того, для информирования посетителей автор проекта предлагает установить визитно-информационный центр Прибайкальского национального парка в виде юрты, установить большой стенд-аншлаг, малые стенды, указатели и баннерные растяжки. Большое внимание будет уделено сохранению эндемиков, в числе которых уникальные сосны, астрагал ольхонский, черепоплодник почтишерстистый. Их предполагается огородить с помощью декоративного забора. Сама пешеходная тропа будет носить название «Сарайское кольцо» – знакомство с природой и эндемиками песчаной дюны» и предполагает оборудование самой тропы и бордюров.

Автор проекта – заслуженный путешественник России, профессор, автор книг по туризму Аркадий Калихман. Он проектирует экскурсионные экологические тропы на побережье Байкала в национальных парках и заповедниках, является одним из организаторов проекта «Большая Байкальская Тропа» и других экологических мероприятий в Бурятии и Иркутской области.

Как сообщалось ранее, цель обустройства Сарайского залива – управление туристическими потоками, сохранение эндемиков. Инициаторы проекта приглашают всех заинтересованных лиц к обсуждению этой темы. Свои предложения можно направлять по адресу konkurs.olkhon@gmail.com или оставлять в группе «Ольхон – территория развития» в Фейсбук. Напомним, проект «Ольхон – территория развития» стал победителем второго открытого конкурса президентских грантов 2016 года. Грантооператором выступил Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». Общее финансирование проекта составляет 2 млн рублей.

Фото "Байкал Инфо"