На острове Ольхон создан ТОС для решения социальных проблем

За создание на байкальском острове Ольхон территориального общественного самоуправления (ТОС) проголосовали местные жители на круглом столе, организованного активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области и представители проекта «Ольхон – территория экологического развития». Об этом 8 декабря 2017 года сообщает пресс-служба ОНФ. ТОС нужен для решения социальных проблем населения.

«Сегодня в Иркутской области работает 181 ТОС. В одном населённом пункте могут работать десятки ТОСов, при этом они не конкуренты, а друзья друг другу, потому что помогают эффективно решать проблемы территорий, – рассказала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина. – Этого удается достичь, в том числе, благодаря тому, что обращения от представителей территориального общественного самоуправления к региональным властям контролируются аппаратом губернатора и рассматриваются профильными министерствами. При этом представители ТОС в своей деятельности не только поднимают проблемы, которые нуждаются в решении, но и инициируют их обсуждение, предлагают выходы из сложившейся ситуации».

По ее словам, есть много вопросов, связанных с тем, что Ольхон входит в водоохранную зону Байкала и не всякая деятельность здесь разрешена природоохранным законодательством. Особенно это касается регулирования жилищных вопросов, проблем канализования, водоотведения и так далее. С другой стороны, отметила эксперт ОНФ, для жителей острова становится все более очевидным, что для решения проблем необходимо объединяться.

По окончании круглого стола активисты ОНФ провели рейд по многоквартирным домам посёлка Хужир, которые имеют признаки ветхого и аварийного жилья: на улице Лесная, 4, 13, а также на улице Обручева, 4. «Подобного жилья в Хужире немного, – отметила Кошечкина. – Речь идёт о домах так называемой блокируемой застройки, одноэтажных, рассчитанных на 3-4 квартиры. Основная проблема связана с тем, что обменного фонда и строительства на острове Ольхон нет, а жители этих домов вряд ли захотят переезжать на другую территорию. И поэтому на данном этапе мы проводим мониторинг, после чего будем искать выход из положения».

«Жители острова Ольхон уже смогли оценить возможности взаимодействия общественности и власти. После обращения жителей к президенту страны он поручил построить на Ольхоне асфальтированную дорогу», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, руководитель проекта «Ольхон – территория экологического развития» Эльмира Семёнова. Она пояснила, что по просьбе общественного совета Ольхона власти приняли решение, что реконструкция и капремонт дороги затронут участок от паромной переправы не только до Хужира, но и до деревни Харанцы.

Создание ТОС на острове поможет эффективно решать различные социальные проблемы, в первую очередь в этом заинтересована живущая здесь молодежь, резюмировала Семёнова. Общественники планируют продолжить оказание помощи активным гражданам в решении актуальных вопросов в регионе.