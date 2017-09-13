На острове Ольхон начнутся с октября занятия по бурятскому языку

На байкальском острове Ольхон с октября 2017 года начнутся занятия по изучению бурятского языка. Об этом «Байкал Инфо» 13 сентября рассказала будущий преподаватель курсов, директор библиотеки деревни Харанцы Светлана Шатаева.

Идею проведения занятий по изучению бурятского языка выдвинул школьник Данил Огдонов, его инициатива получила мини-грант по проекту «Ольхон – территория развития». На средства гранта в Улан-Удэ закупили партию учебников и книг на бурятском языке. Помимо того, все желающие смогут взять почитать книги в библиотеке посёлка Хужир.

По словам Светланы Шатаевой, в прошлом году была уже попытка открытия курсов, но пришло всего 7-8 человек, потом по объективным причинам занятия прекратились. Но в целом, по её мнению, желающий изучать свой язык много. В первую очередь, на занятия придут дети – артисты ансамбля, которые танцуют народные бурятские танцы.

Сейчас существует группа в вайбере, в которой состоят около 50 жителей Ольхона, в этой группе идёт переписка на бурятском языке. «Люди интересуются, читают, разгадывают загадки, привлекая для этого своих родственников – бабушек, дедушек, которые знают бурятский язык», - сказала Светлана Шатаева. Она сама довольно хорошо говорит на родном языке, поскольку училась в национальной школе, а сейчас в семье, в быту разговаривает только по-бурятски. Светлана Шатаева имеет педагогическое образование, но, скорее всего, ей придётся пройти дополнительное обучение в на кафедре бурятского языка в Иркутском государственном университете.

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