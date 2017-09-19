На Ольхоне прокуратура закрыла турбазу «Байкальский острог»

Источник: Байкал Инфо
19/09/2017 - 16:03

Эксплуатация туристической базы «Байкальский острог» на байкальском острове Ольхон приостановлена из-за нарушений экологического законодательства. Об этом 19 сентября 2017 года сообщает прокуратура Иркутской области.

Как сообщает прокуратура, проверки показали, что зачастую турбазы и гостиницы на Байкале имеют бани и стоянки для автомобильного автотранспорта без надлежащего оформления разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Выгребные ямы устраиваются таким образом, чтобы сточные воды попадают в грунт. Вода забирается непосредственно из Байкал в отсутствие права пользования водным объектом.

Ольхонский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав собственника базы устранить нарушения экологического законодательства. Но собственник, не желая закрывать турбазу летом, в разгар сезона, обжаловал решение в Иркутском областном суде. Тот оставил решение районного суда без изменения, оно вступило в законную силу. Сейчас принимаются меры, чтобы понудить хозяина базы её закрыть. 

Фото "Байкал Инфо"

Метки: Общество, Прокуратура Иркутской области, Байкал, Туризм, Экология, Ольхонский район
Иллюстрации: 
Видно, как стоки от турбазы текут в Байкал
Видно, как стоки от турбазы текут в Байкал
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