На Ольхоне появились волки

Источник: Байкал Инфо
25/10/2017 - 14:54

На байкальском острове Ольхон сейчас постоянно живут волки. Об этом «Байкал Инфо» сообщили 25 октября 2017 года в «Заповедном Прибайкалье». Специального учёта серых на острове учёные ещё не проводили, известно только, что питаются они изюбрами, зайцами и другой живностью, периодически режут домашний скот. Ранее волки заходили на Ольхон только зимой, по льду с материк.

Напомним, популяция волков в Иркутской области очень высока и превышает нормативы. В 2013 году численность волков оценивалась в 6 тыс. особей, в 2014 году – в 4 тыс., в 2015 - в 4,7 тыс., в 2016 выросла до 5 тыс. животных, потому что перестали платить охотникам премии за добычу. 

 

  • Брусницын Иван
Метки: Общество, Животные, Заповедное Прибайкалье, Байкал, Ольхонский район
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