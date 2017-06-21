На лекции об истории Тельмы и Усолья-Сибирского приглашают желающих

Об истории посёлка Тельма и Усолья-Сибирского расскажут во время выездной встречи 25 июня 2017 года в рамках проекта «Провинциальные прогулки / Прогулки по старому Иркутску» клуба молодых ученых «Альянс». Как сообщают организаторы, об истории посёлка расскажет заведующая модельной библиотеки в Тельме Ирина Обедина, а об истории Усолья-Сибирского поведают библиотекарь Усольской центральной библиотечной системы, поэт Валерий Туровец и выпускница исторического факультета ИГУ Ксения Адамова.

Отъезд участников встречи из Иркутска запланирован в 9.00 утра от автоплощадки (ул. Ленина, 14). Количество мест ограничено, поэтому нужно предварительно записаться по тел.: 8-9021-77-11-91. Желающих присоединиться к мероприятию в Тельме ждут в 11:00 у храма в честь Казанской иконы Божьей Матери (пос. Тельма). В Усолье-Сибирском желающих послушать лекции ждут в 13:30 у Вечного огня (Комсомольский проспект). Участники встреч получат в подарок две открытки проекта