На котельной «Водогрейная» в Вихоревке готовятся к запуску котла № 5

Котельная «Водогрейная» в Вихоревке была остановлена в 5:00 часов 3 ноября 2017 года – на ней начаты плановые работы по замене задвижки на входе котла № 5, который после завершения капремонта будут готовить к запуску. Тепло в дома жителей запущено в этот же день в 17:00 часов. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров, сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, на котельной «Водогрейная» новые котлы №№ 4 и 6 уже обкатаны с началом отопительного периода, по мере надобности будет запущен котел №5, который теперь находится в резерве, и завершается капремонт котла №7. На ремонте конвективной секции котла №5 работала бригада ООО «Беком +» из Алтайского края, колосниковые решетки приводили в порядок рабочие и специалисты ООО «Энергосфера – Иркутск».

План поставок угля ООО «Энергосфера – Иркутск» в Вихоревку в ноябре составляет 8000 тонн.

Как сообщила начальник отдела ЖКХАиС города Анна Попова, об отключении жителей города предупредили заранее – объявлениями на подъездах домов и сообщениями через Интернет. «Сегодня у нас не зарегистрировано ни одной жалобы от жителей города. Все детские и социальные учреждения Вихоревки работают в штатном режиме. Температура наружного воздуха – плюс 3 градуса», - сказала она.

Напомним, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения Вихоревки за счёт консолидированного бюджета было предусмотрено 109,8 млн рублей. Отопительный сезон в городе начался по графику 18 сентября. Из аварийно-технического запаса Иркутской области к началу текущего отопительного периода для Вихоревки было выделено 5000 тонн угля на сумму 8,5 млн рублей.