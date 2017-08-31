На кондитерской фабрике «Амта» побывал врио главы Бурятии Алексей Цыденов

Шоколадную фабрику «Амта» 25 августа 2017 года с рабочим визитом посетил врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Как сообщает пресс-служба компании, для почётного гостя провели экскурсию по производственным цехам. Алексей Цыденов увидел, как готовятся знаменитые бурятские сладости и не удержался от того, чтобы их попробовать. Конфеты «Байкальская птичка», «Кедровый грильяж» и «Степашкин Тортик» – только от одного аромата на шоколадной фабрике улучшается настроение. А бесконечное движение конвееров с шоколадными конфетами завораживает.

«Очень вкусно! - резюмировал врио главы РБ. - Захотелось прийти сюда с детьми. Отрадно, что в нашей республике есть такая фабрика. Хочется, чтобы она развивалась. Со стороны правительства, конечно, будем помогать. Перспективы у фабрики хорошие, поэтому речь идёт не только об импортном замещении, но и экспортной экспансии: мы должны не только себя кормить, но и поставлять в другие регионы. Фабрика может сделать это с успехом, потому что продукция отличается высоким качеством». На фабрике используются многие местные продукты, так грильяж с кедровыми орехами предприятие с успехом представляет на московских выставках.

Предприятие является ведущим в Бурятии по производству кондитерских изделий. Ассортимент выпускаемой продукции шоколадной фабрики насчитывает более 200 наименований (конфеты, карамель, сахарное печенье, торты, пирожные). «Амта» входит в состав холдинга АО «Каравай» с 2014 г. В 2016 году шоколадная фабрика «Амта» отметила 45-летний юбилей. Крупнейшее предприятие Бурятии, численность специалистов для производства и реализации продукции которого составляет более 280 человек, в преддверии этого модернизировало и запустило вафельную линию «VanMeer» (Турция), которая имеет большую производительную мощность и возможность выпуска широкого ассортимента продукции производительностью 400 кг/час. Запуск линии позволил не только улучшить вкусовые качества и разнообразить рецептуры выпускаемых изделий, но и значительно увеличить количество рабочих мест.

Во время визита врио главы были запущены линии по производству зефира производительностью 150 кг/час и линия по производству конфет знаменитой немецкой фирмы Portiomat производительностью 100 кг/час. Их установка и запуск позволит расширить ассортимент кондитерских изделий и увеличить объёмы производства, выпустить на рынок уникальный продукт с оригинальной рецептурой и современной упаковкой, даст возможность новым специалистам получить работу на стабильном предприятии.

Реализации продукции шоколадной фабрики имеет обширную зону покрытия не только в России, но и за её пределами - в Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае, Кемеровской области, а также в Монголии. На стадии подписания договоров находятся переговоры с партнёрами в Китае. В Улан-Удэ продукция реализуется через обширную собственную торговую сеть. Предприятие имеет высокий экспортный потенциал.

В планах компании – проведение дальнейшей модернизации производства, развитие ассортимента, увеличение производственных мощностей, а так же выпуск уникальных продуктов федерального уровня и выход на новые рынки.