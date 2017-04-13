На КБЖД появятся стенды на английском и китайском языках

Восточно-Сибирская железная дорога в 2017 году инвестирует более 92 млн рублей в ремонт и модернизацию инфраструктуры для улучшения качества услуг, предоставляемых пассажирам. Как сообщает 13 апреля пресс-служба ВСЖД, деньги пойдут на завершение строительства нового вокзального комплекса на станции Мысовая, капитальный и текущий ремонт посадочных платформ.

Особое внимание традиционно уделят Кругобайкальской железной дороге. В 2017 году здесь планируется отремонтировать пять платформ, а также установить информационные стенды с историческими фактами на русском, английском и китайском языках для удобства путешествующих по КБЖД туристических групп.

«В прошлом году мы сдали в эксплуатацию новый вокзальный комплекс на станции Заиграево. На посадочных платформах магистрали было установлено 335 новых навесов, на 58 смонтированы системы освещения, - рассказал начальник Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств Андрей Шестаков. – Работа, которую мы проводим, носит системный характер. Отдельное направление – это защита окружающей среды: мы активно размещаем на своей инфраструктуре эко-плакаты, меняем люминесцентные светильники на светодиодные. На вокзале станции Селенга запланирован монтаж локальных очистных сооружений».

Обновление пассажирских обустройств будет проводиться и по другим направлениям. Продолжится работа по устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения: монтаж пандусов и поручней, обеспечение доступа в залы ожидания вокзалов, замена и обновление лавок и урн, элементов навигации (вывесок, стендов расписаний) и приведение обустройств к эстетическому состоянию.

Фото из архива "Байкал Инфо".