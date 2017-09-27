На Камчатке к 19 годам лишения свободы приговорили иркутянина, из-за которого погибли два человека

Иркутянина, по вине которого на Камчатке погибли два человека, осудили на 19 лет лишения свободы. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края, ранее судимый мужчина приехал в регион из Иркутска в 2015 году на заработки. С мая 2016 года мужчина работал трактористом в ООО «Фирма «Жупаново» в Елизовском районе.

В ночь с 22 на 23 августа прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал шуметь в общежитии рыбзавода и мешать спать работникам. За это двое мужчин выгнали его из помещения. Тракториста это оскорбило, поэтому он решил отомстить. Убедившись, что все спят, он при помощи газового баллона поджег одежду, находящуюся в коридоре деревянного жилого строения, и, удостоверившись, что пламя достаточно хорошо разгорелось, пошел спать в балок, не приняв мер к спасению спящих людей.

Суд установил, что он точно знал, что в общежитии находится около 30 человек, и, несмотря на опьянение, осознавал, что в результате поджога могут погибнуть все рабочие, а не только те, с которыми у него произошел конфликт. В результате пожара один рабочий погиб на месте от отравления угарным газом, другой скончался от ожогов в больнице через четыре месяца, еще двое пострадали от ожогов различной степени тяжести.

Тридцатилетнего приезжего суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). В судебном заседании подсудимый не признал свою вину в убийстве своих коллег. Он пояснил, что не осознавал последствия своих действий, не желал кого-либо убивать, а просто хотел слегка навредить обидчикам. Учитывая обстоятельства уголовного дела, особую тяжесть совершенного преступления сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Камчатский краевой суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в том числе первых пяти лет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на два года.

Фото с сайта Иркутского областного суда.