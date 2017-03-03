На Иркутской ГЭС невозможна авария, подобная калифорнийской

Иркутская ГЭС способна выдержать напор воды, в несколько раз превышающий нынешний, поэтому авария, подобная той, которая произошла недавно на плотине Оровилл (США, Калифорния) невозможна. Об этом 3 марта 2017 года журналистам во время экскурсии на ГЭС сообщил и.о. заместителя главного инженера по производству Сергей Дергалёв. По его словам, сейчас сбрасывается 1250 кубометров воды в секунду, максимальный сброс воды, зарегистрированный за историю существования Иркутской ГЭС, произошёл в 1973 году и составлял 4180 кубометров в секунду. А в целом плотина рассчитана на пропуск 7040 кубометров воды в секунду.

По расчетам генерального проектировщика Иркутской ГЭС – Московского института «Гидроэнергопроект», гидротехнические сооружения ГЭС способны выдержать землетрясения интенсивностью 9 баллов. Прочность бетона здания ГЭС соответствует проектным значениям и даже выше, это подтверждается обследованиями специализированных организаций, которые проводятся не реже раза в 5 лет.

Экскурсия состоялась в рамках эколого-образовательного проекта «Энергия будущего. Школа СМИ», реализуемого по инициативе En+Group.