На Иркутском водохранилище спасли двух мужчин, застрявших из-за непогоды в одном из заливов

На Иркутском водохранилище спасли двух мужчин, которые не смогли покинуть один из заливов из-за непогоды. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, накануне около семи часов вечера в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России поступила информация о том, что на одном из заливов напротив населенного пункта Бурдуковка находятся люди. Владелец моторной лодки, который привез туда компанию молодых людей днем, до наступления шторма успел вывезти только троих. Сильный ветер, снег, высокие волны не позволили вернуться за оставшимися мужчинами, поэтому они позвонили спасателям.

«Около двух с половиной часов мы шли на катере по Иркутскому водохранилищу – все это время был включен радар, и мы держали связь с пострадавшими. Объяснили им, как с помощью мобильного телефона определить координаты местонахождения, и ориентировались по переданным данным. Видимость составляла не более 5 метров. Чтобы обозначить себя, мужчины держали включенными фонари. По этому свету мы их и обнаружили», – рассказал спасатель Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Карташов.

Жители Иркутска и Норильска к моменту прибытия катера со спасателями сильно замерзли. Молодые люди не были подготовлены к подобному развитию событий: не было необходимого запаса теплых вещей, продовольствия, питьевой воды, палатки на случай непогоды. «Вопрос и к владельцу маломерного судна, который не мог не знать о нестабильности погоды в осенний период, тем более, неблагоприятный прогноз озвучивался на протяжении нескольких дней. Перевозить людей по воде куда-либо в таких условиях – крайне необдуманный поступок, – подчеркнул Александр Карташов. – Этим ребятам крупно повезло, что было покрытие сотовой связи, но чаще всего на воде оно отсутствует».

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской областью.