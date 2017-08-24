На экскурсию в музей полигона твёрдых бытовых отходов зовут иркутян

Источник: Байкал Инфо
24/08/2017 - 15:53

Бесплатные экскурсии в музей полигона твёрдых бытовых отходов для жителей Иркутска проводить 25 и 26 августа 2017 года Байкальский интерактивный экологический центр. Как сообщил руководитель центра Максим Воронцов, на экскурсии горожане узнают о том, куда попадает мусор, как можно уменьшить количество отходов, есть ли альтернативы полигонам ТБО и многое другое.

«Иркутский городской полигон твердых бытовых отходов - это не просто свалка, а специально оборудованный объект, - говорит Максим Воронцов. - Мусор здесь не горит, все пожары тушат практически незамедлительно по особой технологии, позволяющей тушить даже пожары на глубине 80 м. Из выброшенного хлама на полигоне образовался уже целый музей, бродя по которому можно проследить, как менялся со временем городской мусор – от кандалов и патефонов до планшетных компьютеров. А территория украшена скульптурами из вещей, найденных на свалке».

Экскурсии состоятся с 10:00 до 13.00. Сбор участников по адресу: Иркутск, Лермонтова, 140, офис Байкальского интерактивного экологического центра (остановка транспорта «Микрохирургия») в 10.00. Запись по тел. 89996439416.

Метки: Жизнь, Акция, Байкальский интерактивный экологический центр, Воронцов Максим, Экология, Иркутск
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