На экскурсию с завязанными глазами приглашает Ботанический сад ИГУ

Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета подготовил новые экскурсии и мероприятия. Как сообщает пресс-служба ИГУ, 13 октября 2017 года в 19.00 желающих приглашают на экскурсию «Пятница, 13-е» и советуют принести с собой фонарики, т.к. другого освещения в двух тропических оранжереях сада, где пройдёт экскурсия, не будет. По словам начальника отдела просвещения сада Натальи Гончаренко, посетителям в этот вечер расскажут о самых загадочных растениях планеты, они также узнают неожиданные и даже мистические факты о хорошо знакомых кактусах и пальмах.

Ботанический сад ИГУ 14 октября в 15.00 предлагает посетителям неожиданный формат экскурсии, приуроченный к международному дню белой трости, который отмечается 15 октября. Экскурсия-импровизация носит название «Сад-чувств». «Участники этой прогулки пройдут по дендрарию с завязанными глазами и попробуют не увидеть, а услышать и почувствовать природу – шелест листьев, пение птиц, шероховатость коры деревьев, запах и разнообразную фактуру плодов и шишек. Сопровождать гостей будут два экскурсовода – наш сотрудник и незрячий гид», – говорит Наталья Гончаренко.

Первое мероприятие нового просветительского проекта «Воскресные встречи в саду» для всей семьи пройдет 22 октября. Для его участников подготовили не только экскурсии, но и прогулки с элементами игры, лекции-демонстрации, разнообразные мастер-классы, семейные праздники и творческие лаборатории. Гости ботанического сада узнают много интересного о природе, научатся наблюдать за растениями и животными, жить в гармонии с окружающей средой, получат импульс к личностному развитию.

Расписание других встреч в Ботаническом саду ИГУ на осень 2017 года: 22 октября – экскурсия-игра «Легенды и мифы о цветах»; 29 октября – тематическая экскурсия «Лекарства из тропиков»; 5 ноября – мастер-класс «Фотосъемка растений на телефон»; 12 ноября – семейный праздник «Синичкин день»; 19 ноября – экскурсия-игра «В лес за шишками»; 26 ноября – лекция-демонстрация «Змеи – страшно и интересно». Справки по тел.: (3952) 41-34-76, 97-91-41.

Фото пресс-службы ИГУ.