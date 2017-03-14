На два месяца закрыли амбулаторию в Усть-Илимском районе из-за износа здания

Из-за износа здания Усть-Илимский городской суд на два месяца закрыл Карапчанскую врачебную амбулаторию. Как 14 марта 2017 года сообщает пресс-служба суда, выяснилось, что руководство Усть-Илимской городской больницы допустило нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания амбулатории. Согласно техническому паспорту, конструкция здания имеет износ 70-80%. По словам начальника территориального отдела Управления Роспотребнодзора по Иркутской области в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Людмилы Бурковой, имеется реальная угроза жизни и здоровью как пациентов, так и медицинских работников.

Представитель Усть-Илимской городской больницы нарушения, установленные при проверке здания Карапчанской врачебной амбулатории, не оспаривал. Указал, что администрация района осведомлена об имеющихся проблемах, но данная проблема не решается из-за отсутствия финансирования.

Оценивая представленные доказательства, суд признал виновным в совершении административного правонарушения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Суд запретил любую деятельность в здании Карапчанской врачебной амбулатории, связанную с пребыванием пациентов в здании амбулатории, в том числе, связанную с оказанием медицинской помощи.

Фото с сайта Иркутского областного суда.