На два дня закроют для проезда участок улицы Красноказачья в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
13/10/2017 - 09:06

Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, с 22:00 13 октября до 24:00 15 октября будет закрыт для проезда участок улицы Красноказачья от ул. Плеханова до ул. Ямской. Здесь будут производиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.

С 6:00 14 октября до 20:00 15 октября будет закрыт проезд по переулку Бурлова. Это связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома в этом районе.

С 12 по 14 октября будет частично ограничен проезд по улице Карла Либкнехта в районе дома №40, что связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Администрация Иркутска, Дороги, Иркутск
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