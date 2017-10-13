На два дня закроют для проезда участок улицы Красноказачья в Иркутске

Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, с 22:00 13 октября до 24:00 15 октября будет закрыт для проезда участок улицы Красноказачья от ул. Плеханова до ул. Ямской. Здесь будут производиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.

С 6:00 14 октября до 20:00 15 октября будет закрыт проезд по переулку Бурлова. Это связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома в этом районе.

С 12 по 14 октября будет частично ограничен проезд по улице Карла Либкнехта в районе дома №40, что связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

Фото из архива "Байкал Инфо".