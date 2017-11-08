На два дня изменится расписание электрички Нижнеудинск – Тулун на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороги с 10 по 12 ноября 2017 года из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры на перегоне Уда-2 – Хингуй изменяется расписание пригородного поезда № 6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.

Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделе «Расписание».

Фото из архива "Байкал Инфо".