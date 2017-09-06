На девяти станциях ВСЖД ждёт пациентов медицинский поезд «Академик Федор Углов»

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» отправляется в очередную поездку с 7 по 15 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, врачи поезда примут пациентов на следующих станциях: 7 сентября - на ст. Байкальск; 8 сентября - на ст. Слюдянка; 9 сентября - на ст. Култук; 10 сентября - на ст. Маритуй; 11 сентября - на ст. Порт Байкал; 12 сентября - на ст. Андриановской; 13 сентября - на ст. Подкаменной; 14 сентября - на ст. Большой Луг и 15 сентября - на ст. Усолье-Сибирское.

Время работы специалистов ПКДЦ «Федор Углов» на ст. Байкальск и Большой Луг – с 10.00 до 18.00 по местному времени, на остальных станциях – с 9.00 до 18.00. Время с 11.00 до 13.00 отведено для консультаций участников и ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Прием посетителей традиционно ведется по направлению, которое можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном.