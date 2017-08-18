На десять пожаров меньше стало в лесах Иркутской области

В лесах Иркутской области за сутки потушили 10 пожаров на общей площади 515 лесных гектаров и 864 га не лесной территории. Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, пять пожаров ликвидировали в Киренском районе, два – в Качугском районе, по одному – в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах. В локализованном состоянии на утро 18 августа перешло восемь пожаров на площади 1652 га леса и 1690 га редколесья: шесть в Киренском районе, по одному в Жигаловском и Качугском районах.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 44 пожара: в Катангском районе – 42, в Бодайбинском – два. Общая площадь этих возгораний составляет 71007 га, покрытых лесом, и 137252 га не лесной территории. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для тушения лесных пожаров 17 августа было задействовано 263 человека, в том числе 108 пожарных-десантников, а также 36 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов проводили самолет Ан-2, легкомоторный CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 9 часов 15 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1051 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1279 штрафов на общую сумму 20199,5 тыс. рублей.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Усть-Кутском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. III класс – в Жигаловском, Балаганском и Осинском районах.

Фото с сайта правительства Иркутской области.