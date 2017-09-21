На благоустройство городов и сел Иркутской области в 2018 году выделят более 900 млн рублей

На формирование комфортной городской среды в Иркутской области в 2018 году выделят почти 920 млн рублей. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова начальника управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елены Рябых на форуме «Земля Иркутская», такая же сумма буде выделяться каждый год до 2022 года.

Ежегодный объем финансирования по программе формирования комфортной городской среды в 2018 году складывается из средств федерального бюджета – 623,8 млн рублей (на дворы и общественные пространства – 607,2 млн рублей, на парки – 16,6 млн рублей), областного – 250 млн рублей и местных бюджетов – 46 млн рублей. Елена Рябых подчеркнула, что проект провозглашает городскую среду пространством с определенным уровнем комфорта: благоустроенные парки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте.

Напомним, что 2017 год – пилотный для реализации проекта. Объем федеральной поддержки составил 469,1 млн рублей (67% общей суммы), областной вклад – 231 млн рублей (33%). За счет средств местных бюджетов, а также в виде обязательного софинансирования, привлечено 96,9 млн рублей. Участниками приоритетного проекта в Иркутской области стали 15 муниципальных образований, в которых проживает более 1,5 млн человек (60% населения области). В пилотных муниципалитетах проводится благоустройство 294 дворовых территорий, 36 общественных пространств, 7 парков.

При выполнении программы за несколько лет в Иркутской области может быть благоустроено не менее 2500 территорий в муниципальных образованиях и 35 парков. Муниципальные программы с перечнями территорий, распределенными по годам проведения работ и предполагаемыми объемами финансирования, должны быть утверждены до 1 ноября 2017 года. Елена Рябых отметила, что на сайте министерства можно найти пошаговую инструкцию, каким образом муниципалитеты должны включаться в программу по созданию комфортной городской среды. К практической работе уже приступили Черемховский, Осинский, Тулунский, Слюдянский, Киренский, Качугский, Баяндаевский и ряд других районов. Все еще медлят муниципальные власти Жигаловского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского, Усть-Удинского районов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.