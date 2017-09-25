На бесплатное социальное обслуживание на дому теперь имеют право дети войны в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
25/09/2017 - 09:38

С 22 сентября 2017 года в Иркутской области ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, имеющим статус «Дети войны», и инвалидам 1 и 2 группы установлено бесплатное социальное обслуживание на дому. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на прямой линии с населением региона.

«Забота о ветеранах войны, людях старшего поколения всегда на особом внимании правительства. Принимая во внимание особые заслуги перед страной этих людей, в августе я вынес предложение рассмотреть расширение помощи таким людям, в частности, установить бесплатное социальное обслуживание на дому», - отметил губернатор.

До настоящего времени социальные услуги на дому предоставлялись бесплатно несовершеннолетним, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. 

Фото "Байкал Инфо"

Метки: Общество, Иркутская область, Левченко Сергей, Соцзащита
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