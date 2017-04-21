На Байкальском тракте устраняют естественные просадки грунта

Источник: Байкал Инфо
21/04/2017 - 17:07

На участке с 8 по 12 км Байкальского тракта, который был сдан в эксплуатацию в 2015 году,  обнаружились просадки грунта, которые генподрядчик обязуется устранить. Об этом 21 апреля 2017 года в ходе выезда на участок дороги сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Просадки грунта появились на 8, 10 и 11 км тракта. После таяния снега также образовались размывы в откосах и в обочинах дороги.

Дирекции по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области было дано поручение изучить все дефекты. До 1 мая дирекция совместно с подрядчиком посмотрит, где какие замечания требуется устранить. Напомним, данный участок дороги на Байкал был построен в течение одного строительного сезона. Как поясняет Евгений Липатов, просадки грунта неизбежны, как бы его не уплотняли.

«У нас к этим объектам особое внимание. Мы должны зафиксировать всё, что происходит в результате эксплуатации трассы, и вовремя устранить. Генподрядчик проведёт необходимые работы в рамках гарантийных обязательств, когда наступит тепло, - подчеркнул замминистра. – Нарушения технологии нет, иначе были бы провалы, разорвало бы асфальт, а здесь идет равномерная осадка земляного полотна. Участки с дефектами будут вырезать, усиливать земляное полотно, поднимать уровень до проезжей части. Ведём контроль. Жители должны видеть, что дефекты не забыты, а устраняются». 

Фото автора

  • Соколова Анна
Метки: Общество, Иркутская область, Липатов Евгений, Дороги
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