На Байкале установили буддийскую ступу Совершенной Победы

Вблизи посёлка Танхой в Бурятии появилась ступа Совершенной Победы. Ритуал освящения ступы (инаугурацию) 27 июля 2017 года провел Шераб Гьялцен Ринпоче – лама буддийской традиции Карма Кагью. В церемонии также принял участие лама Оле Нидал, основавший 680 буддийских центров Карма Кагью по всему миру, около 80 из них находятся в России. Именно ему принадлежит идея строительства ступы на берегу Байкала.

На инаугурацию приехали несколько сотен человек со всей России и из разных уголков мира. Во время церемонии Шераб Гьялцен выполнил пуджу – специальную медитацию с пением на тибетском языке под звуки ритуальных барабанов. Согласно буддийской традиции, таким образом ламы приглашают Будд занять место в ступе, чтобы она работала как силовое поле Просветления на благо всех существ. Инаугурация длилась несколько часов. В завершение церемонии её участники обошли ступу по часовой стрелке.

Возведение ступы началось за несколько недель до инаугурации, параллельно шло заполнение внутренних камер различными реликвиями. Все желающие могли поучаствовать в наполнении ступы. Возможность приобщиться к строительству и заполнению ступы буддисты считают большим благословением.

Ступы – буддийские сооружения, которые своей совершенной формой символизируют просветленный ум Будды. Эти ритуальные сооружения возводятся для того, чтобы приносить счастье всем живым существам. Ступа оказывает благотворное воздействие на окружающее пространство и ведет к освобождению и просветлению тех, кто видит либо касается ее, думает о ней или обдуваем веющим от нее ветром. Большую заслугу приносит обход ступы по часовой стрелке – иногда буддисты делают 108 кругов вокруг нее или даже больше. Около ступы также можно медитировать, делать хорошие пожелания для блага всех или произносить мантры. Все это позволяет очиститься от негативных впечатлений в уме, освободиться от страданий и обрести заслугу и мудрость.

Ступа Совершенной Победы, также называемая ступой Благословения или ступой Власти над продолжительностью жизни, – одна из восьми традиционных тибетских ступ, связанных с различными значительными событиями жизни Будды Шакьямуни. Она имеет цилиндрическую форму и три ступени в центральной части. Первая ступа такой формы была построена его учениками в древнеиндийском городе Вайшали после того, как Будда (в возрасте 80 лет) по их просьбе продлил свою жизнь на три месяца. Таким образом, ступа Совершенной Победы символизирует победу учения Будды над смертью.

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