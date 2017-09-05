На Байкале разрушат пирамидки и надписи из камней, сделанные туристами

Источник: Байкал Инфо
05/09/2017 - 17:18

На Байкале в рамках проекта «Малые добрые дела» 7 по 12 сентября  2017 год волонтёры ассоциации «Рекламная федерация регионов» (РФР) будут разрушать надписи из камней, которые сделали туристы. Как сообщают организаторы, акция пройдёт на побережье пролива Малое Море.

«Туристические камни» – новое антропогенное явление, которое сложно контролировать, - говорится в сообщении ассоциации. - Туристы не могут устоять перед тем, чтобы не выложить из камней на память свои имена или названия городов. Большинство из них не подозревают, какой урон тем самым они наносят Байкалу. Передвижение камней оказывается огромное давление на окружающую среду, нарушая экосистему  береговой линии Малого Моря и тонкого природного слоя степи. Планируется десант на Малое Море с целью сбора «туристических камней», а также обсуждение этого вопроса среди экспертов и специалистов.

Подобную работу намерено вести ФГУП «Заповедное Прибайкалье» на острове Ольхон вместе с волонтёрами. Как сообщает пресс-служба ведомства, принято решение усилить контроль за полуостровом Кобылья голова и организовать волонтерские рейды по разбору туриков (пирамидок) из камней, которые нарушают места обитания ольхонской полевки.

Фото с сайта http://medvezhijugol.ru/

Метки: Общество, Акция, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Байкал, Экология, Ольхонский район
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