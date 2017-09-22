На Байкале откроется постоянная площадка школы ОИЯИ по физике элементарных частиц и астрофизике

Постоянная площадка для проведения традиционной Байкальской школы ОИЯИ по физике элементарных частиц и астрофизике может появиться на территории Байкальской биологической станции НИИ биологии ИГУ в посёлке Большие Коты. Об этом шла речь на встрече ректора Иркутского государственного университета Александра Аргучинцева с директором объединенного института ядерных исследований Виктором Матвеевым, сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба вуза.

Александр Аргучинцев предоставил на рассмотрение дирекции ОИЯИ проектное предложение по развитию и модернизации Байкальской биологической станции, особо подчеркнув исследовательские возможности местности, как по изучению Байкала, так и по использованию его в качестве физической установки для изучения окружающего мира.

Напомним, что в первых числах апреля 2015 года учеными Института ядерных исследований Российской академии наук и объединенного института ядерных исследований, а также ряда российских научных организаций, входящих в коллаборацию «Байкал», развернут и введен в эксплуатацию уникальный экспериментальный комплекс – глубоководный нейтринный телескоп мультимегатонного масштаба «Дубна» на Байкале. Он является первым кластером создаваемого нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector). Детектор предназначен для исследования природного потока нейтрино высоких энергий.

Александр Аргучинцев сообщил о большом опыте проведения образовательных и просветительских мероприятий, которые ИГУ организует на базе биологической станции. Кроме того, стороны обсудили возможности для совместного использования площадки Байкальской биологической станции, а также статус и перспективы совместных научных исследований.

Международная Байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике проводится ежегодно (с 2007 года) в живописном поселке на берегу Байкала на базе Байкальской биологической станции НИИ биологии ИГУ. Биостанция расположена в местности, обладающей уникальным микроклиматом, и состоит из учебных, лабораторных и жилых зданий, а также музея байкаловедения. Традиционно программа Байкальской школы включает в себя передовые курсы лекций, которые читают эксперты мирового уровня по физике элементарных частиц и астрофизике, интенсивные учебные занятия по темам лекций, проводимые в малых группах, и дает возможность выступить с презентацией или представить плакат с собственной работой.