На ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге отправится С. Брилка

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка примет участие в работе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Приангарья. «Общая тема ассамблеи - «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». Законодательное собрание Иркутской области уделяет большое внимание межэтническому и межконфессиональному взаимодействию», - сказал спикер ЗС. Он напомнил, что в рамках второго созыва парламента создан координационный межконфессиональный совет, который рассматривает вопросы миграционной политики, гармонизации межэтнических отношений, развития межнациональных связей. Сергей Брилка выразил уверенность, что предложения участников совета могут стать основой для законотворческих инициатив.

На полях ассамблеи будут обсуждаться вопросы мира и безопасности, устойчивого развития, финансов и торговли, демократии и прав человека, гендерного равенства. Будет также рассмотрена инициатива российской делегации об учреждении Международного дня парламентаризма, пройдут парламентские слушания на тему противодействия терроризму.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что проведение мероприятий 137-й Ассамблеи МПС на высоком уровне имеет большое значение для России, т.к. «Санкт-Петербург на неделю превратится в столицу мирового парламентаризма».

Глава Совета Федераций ФС РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что ассамблея – уникальная возможность донести до мирового парламентского сообщества позицию России по ключевым вопросам глобальной повестки дня.

Напомним, МПС основан в 1889 году, он является старейшей международной парламентской организацией. На протяжении всей деятельности союз видит свою миссию в содействии становлению и совершенствованию парламентских институтов, обеспечению принципов и норм международного права, развитию сотрудничества государств и народов.

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