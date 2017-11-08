На 90 млн рублей стало меньше долгов по зарплате на предприятиях Иркутской области

Задолженность по заработной плате перед почти 2,5 тыс. работников на сумму более 90 млн рублей погашена с начала 2017 года на предприятиях Иркутской области. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра труда и занятости региона Натальи Воронцовой на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

Как отметила министр, из числа должников вышли 33 организации и два индивидуальных предпринимателя, 84% задолженности, или 29,5 млн рублей приходится на три организации, находящиеся в конкурсном производстве, 16% задолженности, или 5,6 млн рублей приходится на семь работающих организаций. По уровню задолженности лидируют предприятия обрабатывающих производств – 83,3% от общей суммы задолженности. По данным Иркутскстата, задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет. В бюджетной сфере задолженность отсутствует.

Во время видеоконференции с участием представителей всех муниципалитетов Иркутской области рассмотрены вопросы задолженности по зарплате в Иркутском районе, Иркутске и Братске. В частности, речь шла о ситуации с задолженностью в МУП «Центральное автотранспортное предприятие» Братска, о которой сообщили работники предприятия во время прямой линии губернатора в сентябре. Администрации Братска дали поручение принять меры по своевременной выдаче зарплаты работникам предприятия. Кроме того, участники заседания по итогам вопроса о выявлении и погашении задолженности по зарплате признали деятельность межведомственной комиссии Братска неудовлетворительной, а администрации Иркутска рекомендовали повысить эффективность работы городской МВК.

«Помимо работы, которая уже сейчас ведется участниками комиссии по погашению задолженности, крайне важно не допустить образование новых долгов. Поэтому муниципалитетам следует в обязательном порядке отслеживать финансово-экономическую ситуацию предприятий и организаций, расположенных в территориях, с целью недопущения процедур банкротства. Возможности для этого у большинства руководителей муниципалитетов есть», – подчеркнул председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

По итогам заседания комиссией дано поручение мэрам муниципальных образований Иркутской области взять на личный контроль ситуацию с выплатой заработной платы на муниципальных унитарных предприятиях.

Фото с сайта правительства Иркутской области.