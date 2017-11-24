На 840 млн рублей больше налогов в бюджет Иркутской области заплатила ВСЖД

Источник: Байкал Инфо 24/11/2017 - 16:33

Восточно-Сибирская железная дорога за десять месяцев 2017 года выплатила более 9,1 млрд рублей в консолидированный бюджет России. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба ВСЖД. Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области – свыше 6,4 млрд рублей, что почти на 840 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По другим регионам налоговые выплаты следующие: в бюджет Бурятии перечислено более 2,6 млрд рублей, бюджет Забайкальского края – более 113 млн рублей, в бюджет Якутии – почти 5,7 млн рублей.

 

Метки: Экономика, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Налоги, Транспорт, Забайкальский край, Якутия
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