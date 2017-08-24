На 831 млн рублей больше налогов заплатила ВСЖД в бюджет Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
24/08/2017 - 16:50

Восточно-Сибирская железная дорога с января по июль 2017 года в консолидированный бюджет России перечислила свыше 6,6 млрд рублей. Как сообщает 24 августа пресс-служба компании, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области - более 4,6 млрд рублей, что на 831 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,8 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края – более 79 млн рублей; в бюджет Якутии – свыше 3,8 млн рублей.

 

Метки: Экономика, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Налоги, Транспорт, Забайкальский край, Якутия
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