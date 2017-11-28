На 65 млрд рублей Иркутская область собрала больше налогов, чем год назад

Источник: Байкал Инфо 28/11/2017 - 16:04

В консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Иркутской области за 10 месяцев 2017 года было собрано около 265 млрд рублей налогов и сборов, что на 65 млрд рублей или на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба УФНС по региону.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 149 млрд рублей (56%), в казну Иркутской области – более 106 млрд рублей (40%), в том числе местные бюджеты – почти 18 млрд рублей. Акцизов на нефтепродукты около 10 млрд рублей (почти 4%).

Собрано 72 млрд рублей на обязательное социальное страхование (на 5% больше, чем год назад). В том числе в Пенсионный фонд России поступило 57 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 13 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 2 млрд рублей.

Метки: Экономика, Иркутская область, УФНС по Иркутской области, Налоги, Россия
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