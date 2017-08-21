На 62% чаще благодарили пассажиры работников вокзалов Иркутска и Улан-Удэ с начала года

С начала 2017 года пассажиры ВСЖД благодарили работников вокзалов Иркутска и Улан-Удэ на 63% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего за семь месяцев поступило 242 благодарности от пассажиров. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба ВСЖД.

В целом рассмотрено свыше 365 различных предложений от путешественников. По словам специалистов, чаще всего звучат пожелания относительно графика движения пассажирских и пригородных поездов, а также вопросы о правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа.

Напомним, на двух крупных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ продолжают работу общественные приёмные. Они были открыты вместе с началом летней пассажирской кампании для сбора вопросов и предложений от пассажиров о работе пассажирского комплекса летом. В течение года на всех вокзалах магистрали каждый четверг проходит акция «День пассажира». Приём пассажиров ведут специалисты региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».