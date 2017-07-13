На 61% вырос пассажиропоток в международном аэропорту Иркутска в 2017 году

За январь – июнь 2017 года таможенный пост в международном аэропорту Иркутска оформил 1761 самолёт, в том числе, 17 грузовых. В сравнении с первой половиной 2016 года число авиарейсов, оформленных иркутскими таможенниками, увеличилось на 34,2%. Как сообщает 13 июля 2017 пресс-служба Иркутской таможни, в 2017 году за указанный период через таможенную границу в международном воздушном пункте пропуска в Иркутске проследовал уже 237091 пассажир (вылетели – 114 405 человек; прибыли –122 686). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 61%.

Всего за январь-июнь 2017 года Иркутская таможня оформила 2756072 кг сопровождаемого багажа пассажиров международных авиарейсов, что на 57% больше аналогичного периода 2016 года.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Иркутск» Елена Лысенко отмечает, что в 2017 году обозначенное увеличение обосновано привлечением АО «Международный Аэропорт Иркутск» к сотрудничеству шести новых авиаперевозчиков, среди которых авиакомпании China Eastern Airlines, Juneyao Airlines и Lucky Аir, и открытием более 10 новых направлений полётов. Иркутск стал пятым городом в РФ, который связан прямым авиарейсом с Шанхаем (КНР). Прирост пассажиропотока также связан с увеличением международных авиарейсов, выполняемых ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «ИрАэро», АО «Ангара», увеличением количества чартерных авиарейсов туристической направленности в Социалистическую Республику Вьетнам, Королевство Таиланд и Турецкую Республику.