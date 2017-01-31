На 6% больше рационализаторов стало на ВСЖД

В 2016 году на Восточно-Сибирской железной дороге в рационализаторскую деятельность вовлекли 1750 работников магистрали. Всего они подали 2072 предложения, из них внедрено – 1899 с общим экономическим эффектом более 33 млн рублей. Как сообщает 31 января 2017 года пресс-служба ВСЖД, количество авторов увеличилось на 6% к уровню 2015 года, из них рационализаторов в возрасте до 30 лет стало больше практически на треть. При этом экономический эффект от предложений этой категории работников увеличился в 2,2 раза и составил более 11,5 млн рублей.

Как считают специалисты службы технической политики, положительная динамика творческой активности молодежи связана с увеличением проводимых с ними мероприятий, таких как школы передового опыта, конкурсы, выставки, экскурсии.

В целом на организацию рационализаторской деятельности на полигоне дороги затрачено более 11,8 млн рублей, т.е. каждый вложенный рубль принес почти три.

По итогам 2016 года самыми активными участниками рационализаторской деятельности стали дирекция по управлению терминально-складским комплексом, Восточно-Сибирский центр метрологии и Иркутская дирекция связи.

По итогам конкурса «Идея ОАО «РЖД»-2016» представители ВСЖД в различных номинациях заняли несколько призовых мест.

Фото из архива "Байкал Инфо".