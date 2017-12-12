На 38,6% больше жилья ввели с января по ноябрь 2017 года в Приангарье, чем годом ранее

На 38,6% больше жилья ввели с января по ноябрь 2017 года в Иркутской области по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как 12 декабря 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Иркутскстата, общий объем ввода жилья в регионе за одиннадцать месяцев составил 782,4 тысяч квадратных метров.

Строительные организации ввели 520,3 тыс. кв. метров – это 66,5%, индивидуальными застройщиками – 262,1 тыс. кв. метров, что составляет 33,5%.

В декабре 2017 года в эксплуатацию планируется ввести еще около 120 тыс. кв. метров жилья, что позволит выполнить установленный на этот год план в 900 тыс. кв. м в полном объеме.

Фото с сайта правительства Иркутской области.