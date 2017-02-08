На 3% увеличился экспорт товаров из Иркутской области

На 3% увеличился экспорт из Иркутской области в 2016 году. Как 8 февраля 2017 года на пресс-конференции сообщил начальник Иркутской таможни Юрий Русаков, в 2015 году экспорт составлял 85% от всего объёма, а в 2016 году – 88%. Основу экспорта традиционно составили лесоматериалы и целлюлоза (43%), а также алюминий (39%). В импорте большую часть составляют перевозки продуктов химической промышленности (69%), а также поставки машиностроительной продукции (21%). Внешнеторговые отношения Иркутская область установила с 89 странами: в экспорте участвовали 83 страны, в импорте – 56.

В прошлом году на 7% увеличилось количество оформленных Иркутской таможней деклараций на товары, что составило 119 тыс. деклараций. Максимальные объёмы декларирования пришлись на нижнеудинский и иркутский таможенные посты, а наибольшее увеличение деклараций зарегистрировано на усть-кутском таможенном посту – на 27%.

Физический объём внешнеторгового оборота в прошлом году составил 14 млн 30 тыс. тонн, в том числе 12 млн 139 тыс. тонн экспортировано, 1 млн 891 тыс. тонн импортировано. В стоимостном выражении внешнеторговый оборот снизился на 6% по сравнению с 2015 годом, и составил 5 млрд 994 млн долларов США. Снижение в основном произошло по импортируемым товарам, и связанно с изменением цен на мировых рынках, импортозамещением и т.д.

Всего Иркутская таможня пополнила государственную казну в 2016 году на 10 млрд 361,3 млн рублей, что составило 15% от общего перечисления таможен Сибири.