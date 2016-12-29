На 24% в Иркутской области стало меньше детей, оставшихся без попечения родителей

В Иркутской области на 1 декабря 2016 года на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 2731 человек, большинство из них - подростки и дети с ограниченными возможностями здоровья. За 2016 год банк данных стал меньше на 24%, сообщает 28 декабря 2016 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства региона Валентины Вобликовой на совещании в Минобрнауки России по мерам, предпринимаемым для сокращения численности детей, оставшихся без попечения родителей.

«Улучшились показатели, характеризующие статистику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей в замещающие семьи, сказала Валентина Вобликова. - При сравнении количественных показателей текущего года, следует отметить, что численность детей-сирот, устроенных в замещающие семьи превышает на 46,9% численность выявленных детей (1 661 человек) и позволяет сделать вывод о положительной динамике семейного жизнеустройства в регионе».она добавила, что в Иркутской области по итогам 11 месяцев 2016 года на семейные формы устройства передано 2304 ребенка, возвращено в биологические семьи из организаций для детей-сирот 136 человек.

На совещании обсудили дополнительные меры по сокращению численности детей, сведения о которых находятся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. «Несмотря на то, что темп сокращения детей-сирот во многих присутствующих здесь регионах выше среднего по России, и вы за последние два-три года показываете хорошие результаты, все равно число детей в банке данных остается высоким, - подчеркнула министр образования и науки РФ Ольга Васильева, открывая совещание. - Поэтому и внимание к вашей деятельности повышенное. Необходимо усиление предпринимаемых мер».

Валентина Вобликова отметила, что в области предпринимают дополнительные меры, способствующие обретению семьи каждым ребенком, находящимся в учреждениях. С 2014 года ежегодно проводятся выездные совещания по вопросам семейного жизнеустройства и профилактики социального сиротства. В них участвуют представители правительства региона, заместители мэров по социальным вопросам, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства. По итогам совещаний каждому муниципалитету дают поручения по достижению конкретных показателей по семейному устройству детей-сирот.

В Иркутской области решение задач по снижению количества выявленных детей, их устройству в семьи является одним из приоритетных направлений в социальной сфере. Последние годы активизировалась деятельность органов власти всех уровней на обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В результате, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за прошедший 2015 год удалось снизить число детей, состоящих на учете на 1230 (25%) до 3 579 детей по данным на 1 января 2016 года.

Традиционными в Иркутской области стали форумы приемных родителей. В июле 2016 зарегистрирована общественная организация «Ассоциация приемных семей Иркутской области», деятельность которой направлена на развитие семейных форм устройства, содействие в воспитании приемных детей и предотвращении возвратов детей из-под опеки в учреждения. В Иркутской области работают 42 учреждения социального обслуживания, в которых организованы отделения по сопровождению различных категорий семей и несовершеннолетних. В отделениях организована работа по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию помощи семьям, с помощью участковых социальных работников

Ольга Васильева сообщила, что запущена обновленная версия сайта «Усыновите.ру». Поисковая система информации о детях расширила свои возможности. При наличии у ребенка братьев и сестер персональная страница ребенка дополнена ссылками на их персональные страницы. Имеется информация о группе здоровья, месяце и годе обновления фотографии, причине отсутствия родительского попечения. Кроме того, внедрен модуль для возможности электронной записи граждан на прием в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.