На 2,2% больше грузов стала возить ВСЖД в 2017 году

Источник: Байкал Инфо
06/10/2017 - 15:34

На 2,2% увеличилась погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге за 9 месяцев 2017 года. Как 6 октября 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, погрузка составила 48,1 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 55,7%, цветных металлов – на 12,8%, железной руды – на 6,4%, каменного угля – на 4,1%, бумаги – на 3,9%, продукции лесопромышленного комплекса – на 3,2% . Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась на 18,5%, нефтяных грузов — на 5,4%, промышленного сырья – на 5,2%.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт, Забайкальский край
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