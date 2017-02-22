На 18% реже жениться и на 2% - разводиться стали жители Иркутской области

Количество зарегистрированных браков в Иркутской области уменьшилось в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 3747 или на 18%, а количество разводов – на 242 или на 2%. Об этом рассказал руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко 22 февраля 2007 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего 33,1% от всех видов актов гражданского состояния приходится на регистрацию рождения, 29,8% – регистрацию смерти и 16,3% – регистрацию брака. В целом рождаемость превысила смертность на 3640 человек

По сравнению с показателями 2015 года количество регистраций актов гражданского состояния несколько снизилось, в частности, это касается регистрации смерти, рождения, установления отцовства, расторжения и заключения брака. При этом возросло количество актов гражданского состояния об усыновлении и перемене имени.

В 2017 году служба ЗАГС Иркутской области приступила к формированию единого государственного реестра актовых записей. «На хранении в службе находится свыше 8,5 млн первых экземпляров актовых записей. В дальнейшем использование реестра позволит гражданам получать услуги по государственной регистрации, в частности, по выдаче повторных свидетельств и справок в любом отделе ЗАГС России, без привязки к месту составления актовой записи или к месту жительства гражданина, что позволит сократить и время оказания государственной услуги», - подчеркнул Олег Власенко.